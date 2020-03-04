В Министерстве обороны Украины заявили, что на Донбассе был тяжело ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По информации ведомства, боевики террористических организаций за прошедшие сутки дважды открывали огонь по позициям украинских военных.

При этом оба обстрела зафиксированы утром на луганском направлении.

“В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями”, – сказано в сообщении.

Один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.

Также сообщается, что пророссийские боевики использовали ручные и станковые противотанковые гранатометы, минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.