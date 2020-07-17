Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики применяли запрещенные на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
Обстрелы зафиксировано вблизи Опытного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.
“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирования. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуировано в лечебные учреждения”, – сообщили в штабе.
По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня около Водяного. Потерь нет.
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