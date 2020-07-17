За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще один воин - боевое травмирования.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики применяли запрещенные на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксировано вблизи Опытного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирования. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуировано в лечебные учреждения”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня около Водяного. Потерь нет.