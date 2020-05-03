Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
“Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что действия захватчиков подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
“Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются”, – сообщили в ООС.
- 2 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего три украинских защитника получили ранения. Сегодня оккупанты ранили одного военного.