За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации выпустили по украинским позициям 30 мин, в результате чего три украинских защитника получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия захватчиков подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

“Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются”, – сообщили в ООС.