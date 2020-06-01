Об этом сообщает штаб ООС.

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди наших защитников не было. С начала текущих суток потерь с украинской стороны также нет.

  • 27 мая незаконные вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.
  • Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе привели в полную боевую готовность свои войска.