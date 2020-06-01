По данным разведки, 31 мая украинские военные уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Об этом сообщает штаб ООС.

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди наших защитников не было. С начала текущих суток потерь с украинской стороны также нет.