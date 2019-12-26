Украинские воины, которые удерживают позиции на Мариупольском направлении, собрали для российских наемников "новогоднюю елку" из вражеских снарядов.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Импровизированная “елка” была собрана из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российско-оккупационных войск. Ее высота составила почти два метра.

“Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностям. Чтобы их собрать, мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов”, – сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Он уточнил, что этот “новогодний подарок” украинские защитники готовы передать боевикам “любым способом на определенном ими участке линии фронта”.

Ялинка від захисників Приазов’я. Відео. З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 25 грудня 2019 р.