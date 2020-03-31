Сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

“Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, – подчеркнули в штабе.