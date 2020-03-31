Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
“Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, – подчеркнули в штабе.
- Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский боец погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.