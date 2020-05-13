Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
“В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь”, – сообщили в ООС.
В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.
- За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.