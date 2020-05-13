На Донбассе в результате обстрела боевиков один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

“В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь”, – сообщили в ООС.

В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.