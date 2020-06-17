Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями 122 мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Новозвановки, Алмазного, Крымского, Новоалександровки, рядом с Орехово, Авдеевкой, Марьинкой, Пищевиком.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
- Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.