На Донбассе за прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего украинский боец ​​получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями 122 мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Новозвановки, Алмазного, Крымского, Новоалександровки, рядом с Орехово, Авдеевкой, Марьинкой, Пищевиком.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.