Сегодня, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады, подполковник Юрий Межаков.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня в районе проведения операции Объединенных сил.

“Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Вечная память герою!”, – говорится в сообщении.

О причинах смерти пока не сообщается.

Юрий Межаков пришел в первый танковую бригаду в 2018 году. Также он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады с 2014 по 2015 годы.