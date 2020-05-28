Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня в районе проведения операции Объединенных сил.
“Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Вечная память герою!”, – говорится в сообщении.
О причинах смерти пока не сообщается.
Юрий Межаков пришел в первый танковую бригаду в 2018 году. Также он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады с 2014 по 2015 годы.
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