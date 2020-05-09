Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Пророссийские наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” обстрелы зафиксированы:
неподалеку Широкиного из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;
на окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы;
с наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку населенного пункта Пески.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.
В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.
- 7 мая незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ранены 6 украинских защитников.