За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пророссийские наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” обстрелы зафиксированы:

неподалеку Широкиного из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

на окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы;

с наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.