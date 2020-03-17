Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате ранены два украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“По позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационной техникой военных доставлено в военно-медицинское учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Также отмечается, что такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

“Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ”, – добавили в штабе.