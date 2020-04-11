За прошедшие сутки, 10 апреля, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь нарушений режима “тишина” зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”: вблизи Красногоровки, Гнутового и Тарамчука, дважды возле Авдеевки, а также по позициям неподалеку Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики совершили восемь обстрелов, большинство из которых – с применением минометов, запрещенных Минском.

Так, неподалеку Новозвановки оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку от Луганского – 4 мины.

Вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников. Из минометов калибра 82 мм выпустили 12 мин, а такжевели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля подразделения ВСУ уничтожили одного и ранили двух российских наемников.