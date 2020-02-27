В четверг, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно:
- вблизи населенного пункта Новомихайловка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой — из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно:
- дважды неподалеку Новотошковского — из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Ореховым — из миномета калибра 120 мм.
“Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения”, — сообщили в штабе.
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В течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинцев получили ранения, еще один – погиб.