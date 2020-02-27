Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский боец погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.

В четверг, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно:

вблизи населенного пункта Новомихайловка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой — из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно:

дважды неподалеку Новотошковского — из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Ореховым — из миномета калибра 120 мм.

“Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения”, — сообщили в штабе.