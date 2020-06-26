На Донбассе за прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Хутора Вольного, Крымского, Марьинки, Широкиного и на подступах к Новомихайловке.

“За прошедшие сутки, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток зафиксировали обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.