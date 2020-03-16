15 марта в зоне боевых действий на Донбассе были ранены двое военных. Их эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – трижды вблизи населенного пункта Пески, неподалеку Лебединского, рядом с Невельское и в районе населенного пункта Павлополь.

Еще два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Луганского и неподалеку Крымского.

Отмечается, что подразделения ООС, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

“Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.