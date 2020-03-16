Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
Сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – трижды вблизи населенного пункта Пески, неподалеку Лебединского, рядом с Невельское и в районе населенного пункта Павлополь.
Еще два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Луганского и неподалеку Крымского.
Отмечается, что подразделения ООС, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
“Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.
- 12 марта боевики нарушили “режим тишины” на Донбассе и обстреляли позиции в районе Зайцево Донецкой области, в результате обстрела был ранен украинский военный.