Российско-оккупационные войска с начала суток 1 мая уже 9 раз открывали огонь на Донбассе. В результате получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник трижды обстреливал позиции украинских войск неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Пивденного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а возле Новотошковского применял 82 мм минометы.

“За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь”, – сказано в сообщении.

Военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников.

“Объединенные силы решительно отреагировали на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все обстрелы украинские воины дали противнику ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия.

30 апреля потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 30 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.