Сегодня на Донбассе в результате обстрела оккупантами позиций украинских защитников погибла боевой медик.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Женщина попала под обстрел во время доставки медикаментов на позицию украинских воинов вблизи Новотошковского (Луганская область).

“С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью”, – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Как проинформировали в 93-й отдельной механизированной бригаде, погибла старший боевой медик механизированной роты, сержант Клавдия Сытник.

“Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты. В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита наш медик”, – говорится в сообщении.

Клавдия Сытник родилась 25 февраля 1986 года в с. Зачепиловка Харьковской области. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию.

В феврале 2017 года пошла на военную службу и заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами Украины. Погибшая служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла в 93-ю бригаду.

У нее осталась дочь Юлия 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра, которая имеет инвалидность.