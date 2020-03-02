С начала суток боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военнослужащих 9 раз. В результате обстрелов ранена местная жительница.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки — из миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил четыре обстрела, а именно:

дважды вблизи Орехового — из 120-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета;

в районе Новотошковского — из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов в Красногоровке пострадала местная жительница.

“Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого были ранены местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь”, — сообщили в штабе.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.