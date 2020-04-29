На Донбассе в результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки.

“В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, – сообщили в штабе.

В ответ украинские военные открыли прицельный огонь с использованием штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.