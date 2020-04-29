Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки.
“В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, – сообщили в штабе.
В ответ украинские военные открыли прицельный огонь с использованием штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.
- За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.