Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ.
12 января в западной части населенного пункта Миусинск 12-летний мальчик нашел неизвестный предмет, похожий на трубку, длиной около 10 см. Он принес его домой, где тот позже взорвался.
К медикам мальчика доставили уже с осколочными ранениями лица.
Медики отметили, что ранения он получил в результате срабатывания взрывного устройства.
Об этом случае медработники больницы Луганска сообщили наблюдателям от ОБСЕ.
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