На Донбассе, в результате взрыва неизвестного предмета, 12-летний мальчик получил ранение.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ.

12 января в западной части населенного пункта Миусинск 12-летний мальчик нашел неизвестный предмет, похожий на трубку, длиной около 10 см. Он принес его домой, где тот позже взорвался.

К медикам мальчика доставили уже с осколочными ранениями лица.

Медики отметили, что ранения он получил в результате срабатывания взрывного устройства.

Об этом случае медработники больницы Луганска сообщили наблюдателям от ОБСЕ.