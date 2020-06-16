Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировано вблизи Новолуганского, Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Каменки и Марьинки.
“В результате обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирования”, – сообщили в штабе.
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе ранения получил один украинский воин.