Боевики на Донбассе за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирования.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Новолуганского, Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Каменки и Марьинки.

“В результате обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирования”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.