Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что в Донецкой области около контрольно-пропускного пункта “Березовое-2” пограничниками был задержан так называемый ефрейтор террористической организации.

При задержании боевик пытался скрыться. По его словам, он наткнулся на пост украинских Объединенных сил случайно.

Задержанный рассказал, что примкнул к боевикам по собственному желанию еще в 2018 году и на линии разграничения обслуживал зенитную установку ЗУ-23-2.

Сообщается, что при себе боевик имел так называемые документы “ДНР”, среди которых было удостоверение фонда ветеранов боевых действий. Также он нес в сумке российскую военную форму.