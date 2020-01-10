Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что 39-летний гражданин Украины был задержан сотрудниками СБУ и пограничниками после осмотра его автомобиля.
В кузове машины правоохранителям удалось обнаружить два свертка со взрывчатым веществом.
Отмечается, что вероятнее всего речь идет о пластиде весом 740 грамм.
По мнению правоохранителей, оккупационные российские силы планировали использовать данную взрывчатку для совершения террористических актов на территории, подконтрольной украинскому правительству.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.