Пограничники из состава Объединенных сил задержали на Донбассе боевика, который в 2014 году охранял место и остатки сбитого россиянами самолета рейса МН17.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами”, – отмечается в сообщении.

Начиная с конца августа 2014 года задержанный охранял место катастрофы сбитого самолета рейса МН17. Кроме того, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

Как уточнили в штабе, в это время задержанный неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих РФ, которые “осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков”.

Подтвердить преступную деятельность задержанного помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Бывший боевик передан представителям Национальной полиции Украины. Открыто производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины “Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности”. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

СПРАВКА. Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.