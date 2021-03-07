Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что “Донецкоблгаз” вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных “Донецктеплокоммунэнерго”. В результате этого 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.
“Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК” Нафтогаз “и НКРЕКП мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжения. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донецкой области”, – говорится в сообщении
Шмыгаль отметил, что действия “Донецкоблгаза”, который “пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье”, не останутся без соответствующей реакции.
“Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины”, – добавил премьер.
- Ранее сообщалось, что почти 90% украинцев поддерживают акции протеста, участники которых требуют снижения коммунальных тарифов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.
- 9 февраля Кабинет Министров, представители местной власти, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и НАК “Нафтогаз Украины” подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не должны расти. Этому предшествовали акции протеста в разных регионах Украины против подорожания “коммуналки”.