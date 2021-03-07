В Донецкой области в срочном порядке восстановили подачу тепла после отключения накануне "Донецкоблгазом" 59 котельных.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что “Донецкоблгаз” вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных “Донецктеплокоммунэнерго”. В результате этого 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

“Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК” Нафтогаз “и НКРЕКП мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжения. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донецкой области”, – говорится в сообщении

Шмыгаль отметил, что действия “Донецкоблгаза”, который “пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье”, не останутся без соответствующей реакции.

“Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины”, – добавил премьер.