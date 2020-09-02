Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3692 проголосовали 316 народных депутатов.
Документом предлагается расширить перечень направлений, на которые разрешено осуществлять расходы Фонда общеобязательного государственного соцстрахования Украины на случай безработицы в период действия карантина.
Средства будут направлены на единовременную выплату пособия по безработице: для организации предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.
Речь идет о 322,5 млн гривен, которые до конца года могут направить на:
• организацию безработными предпринимательской деятельности (19,7 млн гривен);
• профессиональное обучение безработных (144,3 млн гривен);
• выдачу ваучеров на обучение (2,9 млн гривен);
• компенсацию работодателям единого социального взноса (92,4 млн гривен);
• компенсацию работодателям затрат на оплату труда внутренне перемещенных лиц (21,5 млн гривен);
• организацию общественных работ (41,7 млн гривен).
- В июле в Кабинете Министров отчитались, что по состоянию на 24 июля распределили все средства из Фонда борьбы с коронавирусом. Речь идет о 66 миллиардах гривен.