Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о финансировании единовременной выплаты по безработице.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3692 проголосовали 316 народных депутатов.

Документом предлагается расширить перечень направлений, на которые разрешено осуществлять расходы Фонда общеобязательного государственного соцстрахования Украины на случай безработицы в период действия карантина.

Средства будут направлены на единовременную выплату пособия по безработице: для организации предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.

Речь идет о 322,5 млн гривен, которые до конца года могут направить на:

• организацию безработными предпринимательской деятельности (19,7 млн гривен);

• профессиональное обучение безработных (144,3 млн гривен);

• выдачу ваучеров на обучение (2,9 млн гривен);

• компенсацию работодателям единого социального взноса (92,4 млн гривен);

• компенсацию работодателям затрат на оплату труда внутренне перемещенных лиц (21,5 млн гривен);

• организацию общественных работ (41,7 млн гривен).