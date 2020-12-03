Китайский стартап AutoX, который занимается разработкой систем автономного управления транспортными средствами, начал тестировать на дорогах в Китае полностью беспилотные автомобили.

Об этом пишет TechCrunch.

Испытания 25 автомобилей будут проходить в центре Шэньчжэня.

Отмечается, что это первый случай в стране, когда автономные авто тестируют без контроля со стороны людей или удаленных операторов на общедоступных дорогах.

Автомобили, задуманные как роботакси, пока недоступны для обычных граждан.

Но, поскольку информация о тестировании появилась через пять месяцев после того, как AutoX получила разрешение от Калифорнии на запуск тестирования без водителей, она может означать, что Китай хочет вывести свою индустрию умного вождения на уровень США.