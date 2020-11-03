С 1 ноября в Украине вступили в силу новые стандарты дорожной инфраструктуры, которые заставят водителей ездить медленнее. Следовательно расширяется перечень средств успокоения движения или traffic calming measures.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Сообщается, что для успокоения движения на дорогах Украины применялись кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и “лежачие полицейские”.

Теперь появятся еще и островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Средства успокоения движения направлены и снижение скорости движения как в населенных пунктах, так и вне их.

“Новые стандарты позволят установить островки безопасности, которые заставят водителя несколько изменить траекторию движения, чокеры – сплошные расширения или островки, сужают проезжую часть. А также центральные (поднятые) островки, расположенные вдоль оси проезжей части”, – сообщили в Укравтодоре.

Благодаря средствам успокоения каждый водитель выберет стабильную скорость, вместо того, чтобы постоянно разгоняться и экстренно тормозить.