Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
Сообщается, что для успокоения движения на дорогах Украины применялись кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и “лежачие полицейские”.
Теперь появятся еще и островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
Средства успокоения движения направлены и снижение скорости движения как в населенных пунктах, так и вне их.
“Новые стандарты позволят установить островки безопасности, которые заставят водителя несколько изменить траекторию движения, чокеры – сплошные расширения или островки, сужают проезжую часть. А также центральные (поднятые) островки, расположенные вдоль оси проезжей части”, – сообщили в Укравтодоре.
Благодаря средствам успокоения каждый водитель выберет стабильную скорость, вместо того, чтобы постоянно разгоняться и экстренно тормозить.
- Украина ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями (МФО) и соседними государствами. В этом году в рамках проекта за счет кредита Всемирного банка завершается реконструкция последних участков на дороге М-03 перед Полтавой, что позволит получить скоростное шоссе с 4 полосами движения по всему маршруту от Борисполя до Полтавы.