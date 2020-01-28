Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что судно село на мель из-за низкого уровня воды.
Как сообщил представитель Морского агентство Болгарии, по причине инцидента около города Белене стали еще 15 судов, которые старались вывести украинский корабль.
О том, какие грузы перевозят суда, на данный момент не сообщается.
Согласно заявлению болгарских властей, капитан украинского корабля будет оштрафован за то, что не соблюдал 22-дециметровое ограничение глубины.
По информации журналистов, судно прошло с осадкой в 23 дециметра.
Уточняется, что в морском агентстве не смогли определенно ответить на вопрос о том, когда река Дунай будет снова разблокирована для судоходства.
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