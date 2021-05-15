На дві китайські провінції обрушилося торнадо, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще сотні отримали поранення.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Вісім людей загинули в Ухані, провінція Хубей, і 280 осіб отримали поранення після того, як о 20:39 в п’ятницю торнадо пронісся по району Кайдян.

Торнадо знесло 27 будинків і пошкодило ще 130, а також два баштові крани і 8000 кв. метрів навісів на будівельних майданчиках.

Ще один торнадо обрушився на місто Шенцзе в районі Сучжоу, в результаті чого чотири людини загинули і 149 отримали поранення.

Рятувальники заявили, що вітер пошкодив об’єкти електропостачання і зруйнував кілька заводських будівель.

Китайський торговий центр Шанхай, розташований в 100 км від Сучжоу, також постраждав від сильної грози, що спонукала метеорологів оголосити тривогу.