Министерство иностранных дел Украины не подтверждает информацию о том, что на двух грузовых кораблях, которые прибыли из Украины в порт Бейрута и находились там во время мощного взрыва, находились украинские граждане.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Была информация, что на двух грузовых суднах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, находились граждане Украины. Но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашим данным, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев”, – подчеркнул Кулеба.

Он также проинформировал, что МИД Украины координирует работу по предоставлению Ливану гуманитарной помощи.

“Вчера Украина выразила готовность предоставить гуманитарную помощь Ливану. Мы проинформировали об этом ливанскую сторону, получили запрос от Ливана касательного того, что именно им сейчас больше всего необходимо. Сейчас Министерство иностранных дел непосредственно координирует внутри украинской системы власти этот вопрос с целью предоставления гуманитарной помощи нашим ливанским коллегам. Страна оказалась в большой беде, и Украина чем сможет, тем ей поможет”, – рассказал Кулеба.

(На видео – с 6:30)

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского порта сообщали, что 17 июля из Мариуполя в порт Бейрута вышел корабль MERO STAR, но о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

А соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани писал в Twitter, что в порту в момент катастрофы было до пяти суден, и два из них пришли из Мариуполя.