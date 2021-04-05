Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Отмечается, что поезда сообщением “Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт” (Kyiv Boryspil Express) будут курсировать без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуск не требуется.
Расписание движения поездов сообщения можно найти здесь.
Также продолжит выполнять свои рейсы автобус № 322 (SKY BUS) с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский до аэропорта. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус будет отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).
Расписание движения автобусов можно проверить на сайте перевозчика.
Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.
- Раньше #Буквы рассказывали, как работает общественный транспорт в Киеве в локдаун.