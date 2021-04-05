Поезд Kyiv Boryspil Express и автобус № 322 SKY BUS между международным арепортом и Киевом курсируют без ограничений: спецпропуск на них не нужен.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что поезда сообщением “Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт” (Kyiv Boryspil Express) будут курсировать без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуск не требуется.

Расписание движения поездов сообщения можно найти здесь.

Также продолжит выполнять свои рейсы автобус № 322 (SKY BUS) с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский до аэропорта. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус будет отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

Расписание движения автобусов можно проверить на сайте перевозчика.

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.