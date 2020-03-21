На международный песенный конкурс "Евровидение-2021" артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.

Об этом говорится в заявлении организаторов конкурса.

Так, Европейский вещательный союз рассматривает возможность проведения альтернативного “Евровидению-2020” мероприятия, способное “объединить и развлечь аудиторию в Европе в сложные времена” и “почтить песни, с которыми конкурсанты планировали выступить в Роттердаме.

В связи с этим на “Евровидение-2021” не допустят песни этого года.

“Европейский вещательный союз и его члены сейчас изучают альтернативную программу не в формате соревнования, чтобы объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены с помощью этой программы, а также на наших интернет-платформах в ближайшие месяцы популяризировать исполнителей и песни, которые были выбраны на “Евровидение-2020. Исходя из этого… песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году”, – отмечается в заявлении.

Также указано, что общественные вещатели по своему усмотрению могут решить, будет ли в 2021 году их страну представлять нынешний участник или нужно выбирать нового.

Как известно, конкурс “Евровидение-2020” должен был состояться в нидерландском городе Роттердам. Но его отменили из-за распространения коронавируса в мире.