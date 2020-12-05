На Фарерских островах (автономный регион в составе Дании) построили подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Тоннель Эстуройартуннлинн соединяет два острова архипелага. Он находится на дне Атлантического океана и уникален тем, что включает в себя первую в мире круговую подводную развязку.

Фарерские острова – это архипелаг, состоящий из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана (между Исландией и Норвегией). Острова соединены между собой тоннелями, паромами, дамбами и мостами.

Строительство 11-километрового тоннеля Эстуройартуннлинн стартовало в 2017 году. Он свяжет острова Эстурой и Стреймой (на котором расположен крупнейший город и столица Торсхавн). Ожидается, что это может предотвратить сокращение населения островов.

Тоннель состоит сразу из нескольких дорог, которые соединяет круговая развязка на глубине более 180 метров.

Как сообщает британское агентство ВВС, самая низкая точка тоннеля находится на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности самый крутой уклон составляет не более 5%.

На кольцевой развязке будут размещены работы местного художника (скульптуры со световыми эффектами).

Ожидается, что подводные дороги сократят время в пути между островами с 1 часа 14 минут до всего 16 минут.

На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб. Открытие нового тоннеля должно состояться 19 декабря.

Проезд по тоннелю будет платным: для легкового автомобиля нужно будет заплатить 75 датских крон (около 12 долларов) в одну сторону. Местные жители могут приобрести абонемент, который сделает проезд более дешевым.

Это крупнейший инфраструктурный проект в истории Фарерских островов. Его бюджет составляет чуть более 1 миллиарда датских крон (более 160 млн долларов).