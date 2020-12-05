Об этом сообщает издание The Telegraph.

Тоннель Эстуройартуннлинн соединяет два острова архипелага. Он находится на дне Атлантического океана и уникален тем, что включает в себя первую в мире круговую подводную развязку.

Фарерские острова – это архипелаг, состоящий  из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана (между Исландией и Норвегией). Острова соединены между собой тоннелями, паромами, дамбами и мостами.

Строительство 11-километрового тоннеля Эстуройартуннлинн стартовало в 2017 году. Он свяжет острова Эстурой и Стреймой (на котором расположен крупнейший город и столица Торсхавн). Ожидается, что это может предотвратить сокращение населения островов.

Тоннель состоит сразу из нескольких дорог, которые соединяет круговая развязка на глубине более 180 метров.

Фото: bbc.com

Как сообщает британское агентство ВВС, самая низкая точка тоннеля находится на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности самый крутой уклон составляет не более 5%.

На кольцевой развязке будут размещены работы местного художника (скульптуры со световыми эффектами).

Ожидается, что подводные дороги сократят время в пути между островами с 1 часа 14 минут до всего 16 минут.

На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб. Открытие нового тоннеля должно состояться 19 декабря.

Проезд по тоннелю будет платным: для легкового автомобиля нужно будет заплатить 75 датских крон (около 12 долларов) в одну сторону. Местные жители могут приобрести абонемент, который сделает проезд более дешевым.

Это крупнейший инфраструктурный проект в истории Фарерских островов. Его бюджет составляет чуть более 1 миллиарда датских крон (более 160 млн долларов).

Фото: bbc.com