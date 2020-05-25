Об этом сообщает телеканал CNN.
Всего в помете шесть котят – они здоровы, как и мама кошка, Кинли.
“Моя жена пошла посмотреть на котят и нашла пять нормальных и одного с двумя мордочками. Мы были очень шокированы. Это было так странно, мы даже не особо задумывались о таком”, – сказал владелец Би Джей Кинг.
Котенок родился 20 мая. Как правило такие животные умирают в день, когда родились, но этот малыш прожил четыре дня. Хозяева его исправно кормили каждые два часа.
Стоит отметить, что в Книге рекордов Гиннеса есть кошка Фрэнк и Луи с такой же аномалией, которая прожила 15 лет.
- Ранее сообщалось, что китайская компания Sinogene Biotechnology Company удачно клонировала кошку. На свет появился котенок по кличке Чеснок, который выглядит точно так же, как кошка, у которой был взят материал для клонирования.