На ферме в штате Орегон кошка родила котенка с двумя мордочками. Его назвали Печенька (Biscuits) и Подливка (Gravy).

Об этом сообщает телеканал CNN.

Всего в помете шесть котят – они здоровы, как и мама кошка, Кинли.

“Моя жена пошла посмотреть на котят и нашла пять нормальных и одного с двумя мордочками. Мы были очень шокированы. Это было так странно, мы даже не особо задумывались о таком”, – сказал владелец Би Джей Кинг.

Котенок родился 20 мая. Как правило такие животные умирают в день, когда родились, но этот малыш прожил четыре дня. Хозяева его исправно кормили каждые два часа.

Стоит отметить, что в Книге рекордов Гиннеса есть кошка Фрэнк и Луи с такой же аномалией, которая прожила 15 лет.