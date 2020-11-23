Во Франции на ферме в регионе Эр-и-Луар обнаружили несколько норок с коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что необходимо будет уничтожить 1000 норок.

Случаи заболевания норок коронавирусом также были зарегистрированы в других странах Европы: в Швеции, Греции, Дании и Нидерландах.

В Дании было обнаружено, что вирус мутировал в другой штамм, который, как опасались эксперты, может сделать вакцину менее эффективной в случае передачи вируса человеку. На фермах страны уничтожили 17 млн норок.

Франция начала тестирование своих четырех норковых ферм в середине ноября.

“На данном этапе тесты показали, что вирус циркулирует на ферме в Эр-и-Луар. На второй ферме ничего не нашли. На последних двух фермах еще продолжаются тестирования, результаты которых ожидаются в течение недели”, – заявили в министерстве.