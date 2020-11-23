Об этом сообщает агентство Reuters.
Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что необходимо будет уничтожить 1000 норок.
Случаи заболевания норок коронавирусом также были зарегистрированы в других странах Европы: в Швеции, Греции, Дании и Нидерландах.
В Дании было обнаружено, что вирус мутировал в другой штамм, который, как опасались эксперты, может сделать вакцину менее эффективной в случае передачи вируса человеку. На фермах страны уничтожили 17 млн норок.
Франция начала тестирование своих четырех норковых ферм в середине ноября.
“На данном этапе тесты показали, что вирус циркулирует на ферме в Эр-и-Луар. На второй ферме ничего не нашли. На последних двух фермах еще продолжаются тестирования, результаты которых ожидаются в течение недели”, – заявили в министерстве.
- Власти Ирландии призвали владельцев норковых ферм готовиться к уничтожению поголовья норок. Такое решение приняли, чтобы остановить возможное распространение мутировавшей формы COVID-19.
- Ранее сообщалось, что правительство Дании введет новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
- Накануне на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.