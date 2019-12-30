В городе Сантеллес (неподалеку от Барселоны, Испания) во время традиционного фестиваля Фиеста дель Пино прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

В понедельник, 30 декабря, возле церкви Санта-Колома-де-Сентеллес проходила традиционная вечеринка Фиеста дель Пино, во время которой на церковь вешают свежесрубленную сосну. В мероприятии принимают участие так называемые галехадоры — они несут ответственность за сопровождение сосны из леса в местную церковь.

Предполагается, что один из галехадоров воспользовался мешком, набитым порохом. Известно, что в результате взрыва пострадали как минимум 14 человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Барселоне. Еще 11-ти помощь была оказана на месте.

🇪🇸#ESPAÑA | Catorce personas resultaron heridas, de cuales tres se encuentran en estado de gravedad por una explosión pirotécnica en el campanario de una iglesia, en medio de la celebración de la tradicional Fiesta del Pi de #Centelles, en #Barcelona. pic.twitter.com/LejeNUTx0b — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 30, 2019