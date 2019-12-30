Об этом сообщает испанское издание El Mundo.  

В понедельник, 30 декабря, возле церкви Санта-Колома-де-Сентеллес проходила традиционная вечеринка Фиеста дель Пино, во время которой на церковь вешают свежесрубленную сосну. В мероприятии принимают участие так называемые галехадоры — они несут ответственность за сопровождение сосны из леса в местную церковь.

Предполагается, что один из галехадоров воспользовался мешком, набитым порохом. Известно, что в результате взрыва пострадали как минимум 14 человек. Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Барселоне. Еще 11-ти помощь была оказана на месте.

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