На Филиппинах полицейские застрелили мужчину, который начал агрессивно вести себя после требования одеть маску на улице.

Об этом сообщает британское издание Independent.

Уточняется, что трагедия произошла на пропускном пункте в провинции Агусан-дель-Норте.

63-летний мужчина, который был в нетрезвом состоянии напал на полицейских и врачей после того, когда его попросили придерживаться карантинных ограничений.

“Подозреваемый был предупрежден медицинским работником… за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы”, – сообщают в полиции.

Сообщается, что мужчина был застрелен. Случай является первым в стране, когда полицейские стреляли в гражданина за нарушение карантинных правил.