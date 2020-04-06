Об этом сообщает британское издание Independent.
Уточняется, что трагедия произошла на пропускном пункте в провинции Агусан-дель-Норте.
63-летний мужчина, который был в нетрезвом состоянии напал на полицейских и врачей после того, когда его попросили придерживаться карантинных ограничений.
“Подозреваемый был предупрежден медицинским работником… за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы”, – сообщают в полиции.
Сообщается, что мужчина был застрелен. Случай является первым в стране, когда полицейские стреляли в гражданина за нарушение карантинных правил.
- Напомним, 5 апреля в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.