На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco, спровоцировав сильнейшее за последние годы наводнение в столице страны Маниле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Примерно 40 000 домов были полностью или частично затоплены в районе Манилы.

Почти 3 миллиона домохозяйств в Маниле и ее окрестностях остались без электричества. Люди преодолевали наводнение высотой по пояс, неся с собой ценные вещи и домашних животных.

Кое-где вода достигала крыш домов. Людям приходилось взбираться на крыши в ожидании спасения.

Береговая охрана в некоторых местах плавала на лодках на уровне электрических столбов.

Спасатели использовали резиновые лодки, чтобы эвакуировать детей и пожилых людей в безопасное место.

Отмечается, что это сильнейшее наводнение в Маниле за последние годы (по словам местных властей, такого не было с 2009 года).

Авиаперелеты и общественный транспорт в Маниле были приостановлены, как и работа порта.

Работа правительства была остановлена, а финансовые рынки закрыты.

Скорость ветра тайфуна Vamco составляла 155 километров в час, а порывы – до 255 км/ч. Из-за стихии были затоплены более 30 городов по всей стране.

По данным Reuters, стихия уже унесла жизни не менее 7 человек. В то же время агентство The Associated Press сообщает о как минимум 13 погибших и 15 пропавших без вести.

Около 200 000 человек были эвакуированы, в том числе принудительно, из уязвимых прибрежных и низменных районов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал свое участие в онлайн-встрече лидеров Юго-Восточной Азии, чтобы оценить масштабы разрушений, спровоцированных тайфуном Vamco.

Он пообещал предоставить жилье, предметы первой необходимости и финансовую помощь пострадавшим.

Vamco – уже восьмой тайфун, обрушившийся на Филиппины за последние два месяца. В течение года страна обычно переживает около 20 тайфунов и тропических штормов.