Значительная часть американцев старшего возраста отвернулись от президента США Дональда Трампа на фоне стремительного распространения коронавируса в стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos Group.

В 2016 году именно избиратели пожилого возраста помогли Дональду Трампу стать президентом. В 2020 году эта категория избирателей сомневается в своем голосе в пользу политика.

По состоянию на 9 октября Трамп и его оппонент Джо Байден разделяют голоса американских избирателей в возрасте от 55 лет почти равномерно. Так, 47% пожилых избирателей готовы проголосовать за Байдена на выборах 3 ноября, а 46% – за Трампа.

По словам экспертов, такая статистика может навредить Трампу, который отстает от своего конкурента.

Республиканцы традиционно получали высокий уровень доверия среди американцев от 55 лет. Данные экзит-пола свидетельствуют, что на выборах 2016 года Трамп получил колоссальную поддержку среди категории населения США старшего возраста. Митт Ромни, кандидат от Республиканской партии в 2012 году, добился такого же результата.

По данным опроса, Байден получит преимущество среди старших избирателей в нескольких штатах, где пожилые люди составляют большую часть электората.

Байден победит Трампа среди старших избирателей в штате Висконсин на 10 баллов и получит примерно такую же поддержку, как его оппонент, в Пенсильвании, Мичигане, Флориде и Аризоне, согласно опросам, проведенным в середине сентября и в начале октября.

При этом известно, что в 2016 году Трамп получил колоссальную поддержку среди избирателей 55+ во всех этих штатах.

Известно, что избиратели перестали поддерживать Трампа из-за эпидемии коронавируса. Так, более половины пожилых избирателей обвиняют его в большом количестве случаев COVID-19 и смертей в стране, а также в “плохом руководстве и политических решениях”.

По данным издания, 61% американцев поддерживают действия Трампа в борьбе с пандемией коронавируса. При этом пожилые люди не довольны его решениями, поскольку они больше других интересуются развитием медицинской системы в стране. Среди пожилых американцев 83% были обеспокоены угрозой, которую коронавирус представляет для их личного здоровья и безопасности.

Понимая критичность ситуации и стремительное снижение рейтинга среди пожилых людей, 8 октября Трамп в Белом Доме записал видео, в котором назвал американцев преклонного возраста своими “любимыми людьми”. Также он пообещал сделать новые лекарства для борьбы с вирусами бесплатными для них.

“Вы уязвимы, как и я. Мы заботимся о своих пожилых людях”, – сказал Трамп.

При этом Байден в своей предвыборной кампании активно развивает тему пандемии и ее влияние на пожилых американцев. Эта стратегия пока приносит неплохой результат.