За три квартала 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" понесло чистые убытки на сумму 1,04 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о выполнении показателей финансового плана предприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

“Согласно отчету за три квартала 2020 года, убыточный результат в более чем миллиард гривен обусловлен резким уменьшением чистого дохода в связи с мировым кризисом в области авиационного сообщения, вызванным пандемией COVID-19”, – отметили в StateWatch.

“Украэрорух” за три квартала прошлого года получил валовый убыток в сумме 508 млн гривен. Чистый доход от реализации продукции составил 1,111 млрд гривен, а себестоимость продукции – 1,619 млрд грн, что является на 43% ниже плановой.

По итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составило 4152 человека (что на 177 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года).

С 1 января 2020 года предприятие приостановило большинство выплат персоналу, предусмотренных Коллективным договором.

В StateWatch обращают внимание на то, что среднемесячные расходы на оплату труда рядовых работников составили 25,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 28,8 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 95,7 тыс. грн.

В то же время за три квартала 2019 года среднемесячные расходы на директора составляли 78 тыс. грн.

Согласно отчету, “Украэрорух” был вынужден сократить финансирование большинства проектов капитальных инвестиций.

“Это обусловлено начислением дебиторской задолженности на сумму 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Частная авиакомпания прекратила выполнять платежи еще с сентября 2018 года. Напоминаем, что конечным бенефициаром МАУ является известный бизнесмен Игорь Коломойский”, – уточнили в StateWatch.

Организация направила запрос в Министерство инфраструктуры Украины по поводу того, какие меры планируется принять для обеспечения чистой прибыли предприятия “Украэрорух”.

На запрос StateWatch в министерстве ответили, что управление “Украэрорухом” осуществляется без вмешательства в оперативную деятельность.

“Одновременно сообщаем, что руководителю ГП было поручено разработать и представить на рассмотрение в Министерство инфраструктуры Украины действенный план мероприятий по повышению операционной эффективности, определить пути внедрения предложенных предложений и сроки реализации, которые обеспечат повышение эффективности деятельности, сбалансируют доходы и расходы предприятия, обеспечат положительный экономический эффект”, – уточнили в министерстве.

Стоит отметить, что по результатам 2019 года “Украэрорух” отчитался о 1,12 млрд грн убытков. При этом в 2018 году предприятие сообщало о годовом доходе в размере 286,1 млн грн.

С октября 2019 года предприятие не имеет полноценного руководителя. “Украэрорухом” сейчас руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Государственное предприятие “Украэрорух” подчинено Министерству инфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.