Энергоблоки украинских тепловых электростанций (ТЭС), которые в течение февраля были выведены в аварийный ремонт, на фоне потепления снова заработали.

Об этом свидетельствуют данные на сайте “Укрэнерго”.

Как ранее писали #Буквы, по состоянию на 10 февраля в Украине не работали из-за аварийного ремонт 12 энергоблоков ТЭС. 11 из них принадлежат компании ДТЭК Рината Ахметова.

В результате за первые дни февраля цена электроэнергии на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь.

По состоянию на 11 февраля еще два энергоблока ТЭС, входящих в группу компаний Рината Ахметова, были выведены в аварийный ремонт. Тогда в общей сложности 13 блоков находилось на аварийном режиме, из них 12 ДТЭК.

Стоит отметить, что в указанный период в Украину пришли сильные морозы. Потепление наступило лишь в последние дни.

По состоянию на 27 февраля, все энергоблоки ТЭС, принадлежащие компании ДТЭК, вернулись к работе.

На аварийном ремонте находится только энергоблок Славянской ТЭС, принадлежащий компании “Донбассэнерго”.

По состоянию на 25 февраля на аварийном ремонте еще находились три энергоблока Криворожской ТЭС (входит в ДТЭК).

Как отмечал 25 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, на фоне потепления “количество энергоблоков ТЭС, находящихся в аварийном ремонте, за неделю сократилось с 13 до 4”.