На американском телеканале Fox News скептически относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов, несмотря на то, что много лет поддерживают политику Республиканской партии.

Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Около десяти лет назад тогдашний бизнесмен Дональд Трамп вел по понедельникам утреннее шоу на Fox News “Fox & Friends”. На протяжении четырех лет президентства телеканал всячески поддерживал его политику и освещал позитивные аспекты его работы.

Но в последнее время в репликах ведущих новостей и различных шоу на телеканале появилось много скептицизма в отношении различных заявлений Трампа. В частности, это касается также необоснованных заявлений Трампа о якобы фальсификации выборов со стороны демократов в колеблющихся штатах.

К примеру, в четверг на телеканале заявили, что, если у кого-то есть доказательства фальсификаций на этих выборах со стороны Демократической партии – пусть их предоставят, так как журналистам о них неизвестно.

“Если они выиграли честно – они выиграли честно, и это нормально”, – прокомментировала лидерство демократа Джо Байдена одна из журналисток телеканала, ведя репортаж из Белого дома.

Информацию о том, что демократы «воруют выборы» в эфире телеканала сообщали адвокат президента Руди Джулиани, а также сын главы государства – Эрик Трамп. Выслушав их аргументы ведущий ответил: “Те, кто говорят о фальсификации выборов, должны будут доказать это”.

Политический редактор Fox News Крис Стируолт поддержал это мнение, заявив о юридических проблемах кампании Трампа: “Судебные иски, козни – мы еще не видели никаких доказательств того, что что-то не так”.

Попытки оспорить утверждения о фальшивых бюллетенях и фальсификациях освещали в нескольких сегментах Fox News, в которых ведущие и их гости неоднократно призывали предоставить доказательства вместо неподтвержденных обвинений.

Ведущие и журналисты Fox News в соцсетях также писали о том, что необходимо провести фактчекинг заявлений Трампа о фальсификациях выборов.

На данный момент продолжает подсчет голосов избирателей в таких штатах, как Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и на Аляске. На избирательных участках считают голоса избирателей, которые голосовали по почте.