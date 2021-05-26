Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Самотня самка була виявлена під час експедиції на острів Фернандіна в 2019 році.

Вчені Каліфорнійської академії наук взяли зразки самки, щоб порівняти їх з останками самця виду Chelonoidis phantasticus. Останній раз цей вид був помічений в 1906 році.

Зазначається, що саме зразки з відділу герпетології академії дозволили генетикам з Єльського університету 115 років по тому визначити, що виявлена в 2019 році самка дійсно є Chelonoidis phantasticus, також відомою як гігантська черепаха Фернандіна.

Наразі ця черепаха, вік якої, за оцінками, перевищує 100 років, знаходиться в центрі розведення на острові Санта-Крус.