На одному з Галапагоських островів зруйнувалося природне вулканічне утворення, відоме як Арка Дарвіна.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Арка Дарвіна розташована неподалік від безлюдного скелястого острова Дарвіна. Це один із найменших островів Галапагоського архіпелагу в Тихому океані. Свою назву він отримав на честь відомого британського вченого Чарльза Дарвіна, який розробив теорію еволюції.

Арка Дарвіна відома як одне із найпопулярніших місць у світі серед дайверів (через морське біорізноманіття та мальовничий вигляд). Це вершина вулканічної скелі, зануреної в океан, що розташована на відстані в 1 кілометр на південний схід від острова. Колись скеля могла бути частиною острова.

Тисячі років ерозії перетворили скелю на своєрідний природній “міст”. Тепер же через природну ерозію Арка Дарвіна загалом зруйнувалася: залишилися лише два “стовпи”, без верхнього перекриття.

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору, до чиєї юрисдикції належать Галапагоські острови, підтвердили, що руйнування Арки Дарвіна могло статися через “природну ерозію”.

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Так Арка Дарвіна виглядала до руйнування:

Як відомо, Галапагоські острови – це архіпелаг у Тихому океані, розташований за більш ніж 900 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору. Архіпелаг є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і відомий у всьому світі своїми унікальними рослинами та популяціями тварин.

Архіпелаг складається з 234 островів, острівців та скель вулканічного походження. На чотирьох островах проживає близько 30 тисяч людей (адміністративно там розташована еквадорська провінція Галапагос).