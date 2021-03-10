Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В пожарной службе острова Мауи сообщили, что получили множество звонков от местных жителей с просьбой о спасении.

Дожди продолжаются с 8 марта. Те, кто остался в своих домах, оказались в ловушках, так как их жилища постепенно заполняет вода. Власти призвали тех, кто живет в низинах рек, срочно уходить в безопасные места. За теми, кто не может самостоятельно выбраться из дома, приедут спасатели.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж подписал во вторник, 9 марта, прокламацию о выделении общих фондов штата для помощи пострадавшим от экстремальных погодных условий, которые по прогнозам продлятся до пятницы. Это коснется округов Гавайи, Мауи, Калавао, Кауаи, а также города и округа Гонолулу.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Гонолулу распорядился покинуть Халейва, населенный пункт в несколько тысяч человек. Около 4000 человек покинули этот район. Рик Блангиарди, мэр Гонолулу, предупредил, что наводнение возле города было “опасным для жизни”.

В Мауи проливные дожди повредили дороги, сделав их непроходимыми, один мост был полностью смыт, а другой снесен.

Это самое сильное наводнение на островах за последние 25 лет.