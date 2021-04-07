16 человек выиграют возможность провести ночь в одном из роскошных отелей на Гавайях - Four Seasons Resort Maui, Fairmont Kea Lani или Andaz Maui в Wailea Resort. Для этого нужно активно участвовать в сборе средств для местного питомника и взять с собой на отдых одного из питомцев.

Об этом сообщили на сайте организаторов Wags to Riches.

Те, кто соберут самую большую сумму в рамках кампании, получат возможность провести ночь в одном из указанных отелей и взять с собой питомца из приюта. Всего будет 16 победителей.

Другие участники смогут провести время с питомцами в питомнике Maui Humane Society.

On May 1, one winner of @mauihumane "Wags to Riches" fundraiser will live like royalty with a furry friend from the shelter. To register and start fundraising today, visit https://t.co/GhssZR8q0N and score a night at #FSMaui! pic.twitter.com/5q4zQF5aQh — Four Seasons Resort Maui (@FSMaui) April 1, 2021

“Нам нравится идея взять бездомную собаку из приюта на курорт мирового класса, где ее будут баловать всю ночь. В качестве альтернативы, к тем, кто будет в питомнике, также смогут чувствовать себя, как в роскошном отеле. К примеру, мы раскатаем красную ковровую дорожку в стиле роскошного отеля”, – сказал гендиректор Maui Humane Society Стив Маккиннон.

В целом, питомник собирается собрать 50 тысяч долларов. Уже собрано 19% от этой суммы.