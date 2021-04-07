Об этом сообщили на сайте организаторов Wags to Riches.

Те, кто соберут самую большую сумму в рамках кампании, получат возможность провести ночь в одном из указанных отелей и взять с собой питомца из приюта. Всего будет 16 победителей.

Другие участники смогут провести время с питомцами в питомнике Maui Humane Society.

 

“Нам нравится идея взять бездомную собаку из приюта на курорт мирового класса, где ее будут баловать всю ночь. В качестве альтернативы, к тем, кто будет в питомнике, также смогут чувствовать себя, как в роскошном отеле. К примеру, мы раскатаем красную ковровую дорожку в стиле роскошного отеля”, – сказал гендиректор Maui Humane Society Стив Маккиннон.

В целом, питомник собирается собрать 50 тысяч долларов. Уже собрано 19% от этой суммы.