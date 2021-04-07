Об этом сообщили на сайте организаторов Wags to Riches.
Те, кто соберут самую большую сумму в рамках кампании, получат возможность провести ночь в одном из указанных отелей и взять с собой питомца из приюта. Всего будет 16 победителей.
Другие участники смогут провести время с питомцами в питомнике Maui Humane Society.
On May 1, one winner of @mauihumane "Wags to Riches" fundraiser will live like royalty with a furry friend from the shelter. To register and start fundraising today, visit https://t.co/GhssZR8q0N and score a night at #FSMaui! pic.twitter.com/5q4zQF5aQh
— Four Seasons Resort Maui (@FSMaui) April 1, 2021
“Нам нравится идея взять бездомную собаку из приюта на курорт мирового класса, где ее будут баловать всю ночь. В качестве альтернативы, к тем, кто будет в питомнике, также смогут чувствовать себя, как в роскошном отеле. К примеру, мы раскатаем красную ковровую дорожку в стиле роскошного отеля”, – сказал гендиректор Maui Humane Society Стив Маккиннон.
В целом, питомник собирается собрать 50 тысяч долларов. Уже собрано 19% от этой суммы.
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