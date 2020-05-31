Об этом сообщает американский телеканал CNN.
“Когда пятеро гавайских рыбаков вышли в море, у них была одна цель: накормить местных сотрудников здравоохранения”, – говорится в публикации.
Как рассказал CNN один из рыбаков – Кайл Накамото (исполнительный продюсер дайвинг-шоу Hawaii Skin Diver TV) им удалось поймать двух желтоперых тунцов. Масса одной рыбы может достигать 200 кг.
Впоследствии рыба была передана дистрибьютору морепродуктов, очищена и приготовлена.
В общей сложности удалось приготовить более 300 порций блюда поке (poke bowls). Это блюдо гавайской кухни, в основе которого – свежая рыба (тунец), нарезанная кубиками.
В дальнейшем все это было доставлено в два местных медицинских центра (Honolulu’s Straub Medical Center и The Queen’s Medical Center).
Фото: CNN
“Мы были ошеломлены поддержкой и щедростью, проявленной к нашим медицинским работникам, которые находились на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, заботясь о пациентах. Мы очень благодарны за все пожертвования, которые получили для наших работников. И мы ценим тяжелый труд и усилия, приложенные для того, чтобы поймать рыбу и приготовить такую замечательную еду для нашей команды”, – отметил в комментарии каналу директор Straub Medical Center Трэвис Клегг.
Как информирует CNN, рыбаков вдохновил на такой поступок 104-летний местный житель, который также ловил рыбу и раздавал ее нуждающимся. Мужчина скончался в прошлом месяце.
“Он скончался в прошлом месяце и действительно вдохновил нас… Мы просто хотели сделать что-то для работников наших местных больниц, чтобы поблагодарить их за все, что они делают для нас”, – подчеркнул Накамото в комментарии CNN.
Фото: CNN
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