На Гавайях группа рыбаков выловила двух огромных тунцов общим весом 220 фунтов (почти 100 кг), после чего передала улов для медиков, которые борются со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Когда пятеро гавайских рыбаков вышли в море, у них была одна цель: накормить местных сотрудников здравоохранения”, – говорится в публикации.

Как рассказал CNN один из рыбаков – Кайл Накамото (исполнительный продюсер дайвинг-шоу Hawaii Skin Diver TV) им удалось поймать двух желтоперых тунцов. Масса одной рыбы может достигать 200 кг.

Впоследствии рыба была передана дистрибьютору морепродуктов, очищена и приготовлена.

В общей сложности удалось приготовить более 300 порций блюда поке (poke bowls). Это блюдо гавайской кухни, в основе которого – свежая рыба (тунец), нарезанная кубиками.

В дальнейшем все это было доставлено в два местных медицинских центра (Honolulu’s Straub Medical Center и The Queen’s Medical Center).

Фото: CNN

“Мы были ошеломлены поддержкой и щедростью, проявленной к нашим медицинским работникам, которые находились на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, заботясь о пациентах. Мы очень благодарны за все пожертвования, которые получили для наших работников. И мы ценим тяжелый труд и усилия, приложенные для того, чтобы поймать рыбу и приготовить такую замечательную еду для нашей команды”, – отметил в комментарии каналу директор Straub Medical Center Трэвис Клегг.

Как информирует CNN, рыбаков вдохновил на такой поступок 104-летний местный житель, который также ловил рыбу и раздавал ее нуждающимся. Мужчина скончался в прошлом месяце.

“Он скончался в прошлом месяце и действительно вдохновил нас… Мы просто хотели сделать что-то для работников наших местных больниц, чтобы поблагодарить их за все, что они делают для нас”, – подчеркнул Накамото в комментарии CNN.

Фото: CNN