Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала жалобу на Google во Франции, утверждая, что технический гигант незаконно следит за пользователями Android без их согласия.

Об этом пишет газета Financial Times.

Утверждается, что телефоны Android генерируют уникальные рекламные коды, аналогичные идентификатору Apple для рекламодателей (IDFA), которые позволяют Google и третьим сторонам отслеживать поведение пользователей при просмотре веб-страниц, чтобы лучше подбирать для них рекламу.

В заявлении организации говорится, что при создании и хранении этих кодов без предварительного получения явного разрешения от пользователей, Google участвовал в ”незаконных операциях”, которые нарушают законы ЕС о конфиденциальности.

NOYB призвал регулятора конфиденциальности данных Франции начать расследование практики отслеживания Google и заставить компанию соблюдать правила конфиденциальности.

Также отмечается, что на технологического гиганта должны быть наложены штрафы, если регулятор обнаружит доказательства правонарушений.