Об этом пишет газета Financial Times.
Утверждается, что телефоны Android генерируют уникальные рекламные коды, аналогичные идентификатору Apple для рекламодателей (IDFA), которые позволяют Google и третьим сторонам отслеживать поведение пользователей при просмотре веб-страниц, чтобы лучше подбирать для них рекламу.
В заявлении организации говорится, что при создании и хранении этих кодов без предварительного получения явного разрешения от пользователей, Google участвовал в ”незаконных операциях”, которые нарушают законы ЕС о конфиденциальности.
NOYB призвал регулятора конфиденциальности данных Франции начать расследование практики отслеживания Google и заставить компанию соблюдать правила конфиденциальности.
Также отмечается, что на технологического гиганта должны быть наложены штрафы, если регулятор обнаружит доказательства правонарушений.
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО “Гугл” в размере 1 млн гривен за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.