Глава "Коалиции за безопасный Интернет" (Coalition for a Safe Web) Марк Гинзберг обратился в суд Калифорнии с иском против Google, требуя удалить из магазина Google Play Store мессенджер Telegram. По его мнению, там поощряется насилие, экстремизм и антисемитизм.

Об этом пишет Bloomberg.

В тексте иска Гинзберга говорится о том, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации избранного президента США Джо Байдена Telegram использовался для распространения угроз и координации насилия на почве расизма.

Он также отметил, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января, в ходе которых митингующие захватили Капитолий, Google удалила из Play Маркета приложение соцсети Parler, которое активно использовалось участниками беспорядков и сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. Гинзберг считает, что в отношении Telegram компания Google должна принять аналогичные меры.

“Google не предприняла никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые были предприняты против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента”, — говорится в тексте иска Гинзберга.

Кроме того, Telegram обвиняется в том, что он служит платформой для продажи незаконных веществ, включая ЛСД и кокаин.

Представители Google и Telegram пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Основатель Telegram Павел Дуров на прошлой неделе заявил о том, что модераторы сервиса удалили сотни постов после беспорядков в Вашингтоне, и что призывы к насилию недопустимы.

Гинзберг, еврей, выросший в Израиле, говорит в иске, что на него было совершено два покушения из-за его религиозных убеждений. Его “Коалиция за безопасный Интернет”, также указанная в качестве истца, заявляет, что подталкивает платформы социальных сетей к прекращению их терпимости к антисемитизму.